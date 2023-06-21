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Глава ЦКБ «Рубин» Вильнит: новые АПЛ должны прийти на смену «Бореям» после 2037 года

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Новые стратегические атомные подводные лодки прийдут на смену подводным крейсерам серии «Борей» после 2037 года.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил гендиректор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

По его словам, формирование «поля вариантов» позволяет ВМФ соотнести свои задачи и возможности промышленности и выбрать направления развития.

«Уже в 2037 году «Юрий Долгорукий» — головной «Борей» — отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль», — сказал Вильнит.

13 июня стало известно, что ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на «Севмаше» вернётся в боевой состав ВМФ России к завершению 2024 года.

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