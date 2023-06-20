Турэксперт Тарбаева рассказала о Мальдивах как альтернативе турецким курортам
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«Как бы удивительно это ни звучало, но ею могут стать, например, Мальдивы. Лето считается низким сезоном на островах, и хотя погода располагает к отличному отдыху, а дожди если и случаются, то кратковременные, но по традиции именно на лето мальдивские отели выпускают крайне выгодные спецпредложения», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, поклонникам Азии могут понравиться летние цены на отдых в Таиланде и на Шри-Ланке.
Как отметила Тарбаева, есть варианты и посложнее, в том числе Сейшельские острова, Маврикий.
«На большинство греческих курортов можно добраться с одной стыковкой (Стамбул, Ереван, Белград, Дубай, Каир), а в отелях рады гостям из России», — напомнила эксперт.
Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.