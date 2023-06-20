Турэксперт Тарбаева рассказала о Мальдивах как альтернативе турецким курортам

Руководитель отдела продвижения туроператора Panteon Надежда Тарбаева рассказала, какая существует альтернатива турецким курортам.

«Как бы удивительно это ни звучало, но ею могут стать, например, Мальдивы. Лето считается низким сезоном на островах, и хотя погода располагает к отличному отдыху, а дожди если и случаются, то кратковременные, но по традиции именно на лето мальдивские отели выпускают крайне выгодные спецпредложения», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, поклонникам Азии могут понравиться летние цены на отдых в Таиланде и на Шри-Ланке.

Как отметила Тарбаева, есть варианты и посложнее, в том числе Сейшельские острова, Маврикий.

«На большинство греческих курортов можно добраться с одной стыковкой (Стамбул, Ереван, Белград, Дубай, Каир), а в отелях рады гостям из России», — напомнила эксперт.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.