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Турэксперт Тарбаева рассказала о Мальдивах как альтернативе турецким курортам

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Руководитель отдела продвижения туроператора Panteon Надежда Тарбаева рассказала, какая существует альтернатива турецким курортам.
Турэксперт Тарбаева рассказала о Мальдивах как альтернативе турецким курортам
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Как бы удивительно это ни звучало, но ею могут стать, например, Мальдивы. Лето считается низким сезоном на островах, и хотя погода располагает к отличному отдыху, а дожди если и случаются, то кратковременные, но по традиции именно на лето мальдивские отели выпускают крайне выгодные спецпредложения», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, поклонникам Азии могут понравиться летние цены на отдых в Таиланде и на Шри-Ланке.

Как отметила Тарбаева, есть варианты и посложнее, в том числе Сейшельские острова, Маврикий.

«На большинство греческих курортов можно добраться с одной стыковкой (Стамбул, Ереван, Белград, Дубай, Каир), а в отелях рады гостям из России», — напомнила эксперт.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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