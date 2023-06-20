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Число стран — участниц проекта «Поезд памяти» выросло в два раза

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Проект «Поезд памяти» стартует в среду, 21 июня. Он завершится 6 июля. В этом году подано 17 тыс. заявок на 200 мест в поезде.
Число стран — участниц проекта «Поезд памяти» выросло в два раза
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Количество стран — участниц проекта выросло в два раза, в 2023 году к старшеклассникам из России и Белоруссии присоединились их сверстники из Армении и Киргизии.

В 2024 году организаторы рассчитывают привлечь старшеклассников из всех десяти стран, которые так или иначе или входят в состав СНГ, или тяготеют к нему.

Маршрут «Поезда памяти» в 2023 году охватит восемь российских и шесть белорусских городов.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. Мероприятие пройдёт по всей России в четвёртый раз.

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