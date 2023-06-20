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В Минцифры рассказали подробности об электронном паспорте

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В Министерстве цифрового развития России заявили, что цифровой паспорт будет представлять собой мобильное приложение. Как отметили в пресс-службе ведомства, заменой основному бумажному документу электронная версия не станет, а предъявить её можно будет в ограниченном количестве ситуаций.
В Минцифры рассказали подробности об электронном паспорте
  • Gettyimages.ru
  • © Jacob Wackerhausen

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Список ситуаций, а также внешний вид и функционал приложения находятся в разработке. Их могут представить в ближайшие месяцы.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко отметил, что любые аналоги паспорта должны использоваться каждым конкретным человеком строго по желанию.

«Но при этом сам паспорт — именно традиционный паспорт, бумажный — должен быть единым для всех как документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к Российской Федерации», — сказал депутат.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.

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