В Минцифры рассказали подробности об электронном паспорте

В Министерстве цифрового развития России заявили, что цифровой паспорт будет представлять собой мобильное приложение. Как отметили в пресс-службе ведомства, заменой основному бумажному документу электронная версия не станет, а предъявить её можно будет в ограниченном количестве ситуаций.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Список ситуаций, а также внешний вид и функционал приложения находятся в разработке. Их могут представить в ближайшие месяцы.

Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко отметил, что любые аналоги паспорта должны использоваться каждым конкретным человеком строго по желанию.

«Но при этом сам паспорт — именно традиционный паспорт, бумажный — должен быть единым для всех как документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к Российской Федерации», — сказал депутат.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.