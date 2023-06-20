В Минцифры рассказали подробности об электронном паспорте
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
Список ситуаций, а также внешний вид и функционал приложения находятся в разработке. Их могут представить в ближайшие месяцы.
Со своей стороны, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко отметил, что любые аналоги паспорта должны использоваться каждым конкретным человеком строго по желанию.
«Но при этом сам паспорт — именно традиционный паспорт, бумажный — должен быть единым для всех как документ, удостоверяющий принадлежность гражданина к Российской Федерации», — сказал депутат.
Ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры ввести цифровое удостоверение личности на смартфонах вместо бумажного документа.