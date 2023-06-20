Даты проведения форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге изменены на 27—28 июля

Даты проведения форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге изменились, теперь мероприятие состоится с 27 по 28 июля.

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Об этом говорится на сайте форума. «Экспофорум», Санкт-Петербург, 27—28 июля 2023 года», — говорится на сайте. Ранее сообщалось, что второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдёт 26—29 июля.