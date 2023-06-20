Лутугинскому району ЛНР передали два школьных автобуса из Удмуртии
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Уже не первый раз Удмуртия помогает Лутугинскому району Луганской Народной Республики в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве администрации Лутугинского района и правительства Удмуртии», — отмечается в сообщении.
Автобусы предназначены для Дома детского и юношеского творчества Ореховской средней школы.
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