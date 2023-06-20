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Лутугинскому району ЛНР передали два школьных автобуса из Удмуртии

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Администрации Лутугинского района ЛНР передали два школьных автобуса из Удмуртии.
Лутугинскому району ЛНР передали два школьных автобуса из Удмуртии
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Уже не первый раз Удмуртия помогает Лутугинскому району Луганской Народной Республики в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве администрации Лутугинского района и правительства Удмуртии», — отмечается в сообщении.

Автобусы предназначены для Дома детского и юношеского творчества Ореховской средней школы.

Ранее URA.RU сообщало, что восстановление домов в Донбассе с помощью строителей из Ямало-Ненецкого автономного округа идёт с опережением графика.

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