Лутугинскому району ЛНР передали два школьных автобуса из Удмуртии

Администрации Лутугинского района ЛНР передали два школьных автобуса из Удмуртии.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Уже не первый раз Удмуртия помогает Лутугинскому району Луганской Народной Республики в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве администрации Лутугинского района и правительства Удмуртии», — отмечается в сообщении.

Автобусы предназначены для Дома детского и юношеского творчества Ореховской средней школы.

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