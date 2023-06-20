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В Москве реорганизуют промзону «Калибр»

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Столичные власти приняли решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр», расположенной в Останкинском районе.
В Москве реорганизуют промзону «Калибр»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Продолжаем работу по адаптации территорий под потребности инновационных компаний», — заявил Собянин.

Запланирована реорганизация территории площадью 9,01 га. Будет построен жилой комплекс, детсад, спортивно-досуговый комплекс, магазины и кафе.

Производственной площадке «Калибр-Техно» присвоят статус технопарка, что позволит создать около 900 рабочих мест.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крёкшино».

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