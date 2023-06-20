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В Приморье планируют установить 20 зарядных станций для электротранспорта

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В Приморском крае 20 зарядных станций для электромобилей установят в течение года.
В Приморье планируют установить 20 зарядных станций для электротранспорта
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Две зарядные станции для электромобилей и гибридов уже установили в Артёме, ещё две планируют установить в будущем, сообщает vostokmedia.com.

Также зарядные станции появятся во Владивостоке, в Находке и Уссурийске.

В пресс-службе правительства края уточнили, что установкой зарядных станций занимается компания «РусГидро» в рамках федеральной субсидии.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» рассказал, что рынок электромобилей в России имеет тенденцию к росту, хотя инфраструктура развита пока недостаточно.

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