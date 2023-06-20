В Приморье планируют установить 20 зарядных станций для электротранспорта

В Приморском крае 20 зарядных станций для электромобилей установят в течение года.

Две зарядные станции для электромобилей и гибридов уже установили в Артёме, ещё две планируют установить в будущем, сообщает vostokmedia.com.

Также зарядные станции появятся во Владивостоке, в Находке и Уссурийске.

В пресс-службе правительства края уточнили, что установкой зарядных станций занимается компания «РусГидро» в рамках федеральной субсидии.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с телеканалом «360» рассказал, что рынок электромобилей в России имеет тенденцию к росту, хотя инфраструктура развита пока недостаточно.