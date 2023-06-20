В Подмосковье проходит открытое голосование за лучший авторский туристический маршрут

В Московской области проходит конкурс авторских туров «Туристическая витрина Подмосковья». Открытое интернет-голосование за лучшие туры стартовало 13 июня и продлится до 27 июня.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

Проекты экскурсий также будут оценивать члены экспертного жюри.

Всего на конкурсе представлены авторские туры от 48 участников из разных районов Подмосковья. Их темы разнообразны: «Нарские усадьбы Серпуховской земли», «Литературное ралли» в Зарайске и Коломне, «Мытищи — с древних времён до наших дней» и др.

Ранее НСН сообщала, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.