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В Подмосковье проходит открытое голосование за лучший авторский туристический маршрут

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В Московской области проходит конкурс авторских туров «Туристическая витрина Подмосковья». Открытое интернет-голосование за лучшие туры стартовало 13 июня и продлится до 27 июня.
В Подмосковье проходит открытое голосование за лучший авторский туристический маршрут
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма региона.

Проекты экскурсий также будут оценивать члены экспертного жюри.

Всего на конкурсе представлены авторские туры от 48 участников из разных районов Подмосковья. Их темы разнообразны: «Нарские усадьбы Серпуховской земли», «Литературное ралли» в Зарайске и Коломне, «Мытищи — с древних времён до наших дней» и др.

Ранее НСН сообщала, что в третьем сезоне проекта «Открой#Моспром», который проходил с 15 по 31 мая, приняли участие около 3200 человек.

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