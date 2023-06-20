Оперштаб: показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился почти на 24%
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Между тем уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах Российской Федерации.
Количество госпитализаций за неделю составило 1772 человека, этот показатель снизился по сравнению с предшествующей неделей на 12,5%.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве запустили второй комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий выявить одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме.