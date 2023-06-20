Оперштаб: показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился почти на 24%

Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,9%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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