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Оперштаб: показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился почти на 24%

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Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,9%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Оперштаб: показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю снизился почти на 24%
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Между тем уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах Российской Федерации.

Количество госпитализаций за неделю составило 1772 человека, этот показатель снизился по сравнению с предшествующей неделей на 12,5%.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве запустили второй комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), позволяющий выявить одновременно семь заболеваний на компьютерной томограмме.

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