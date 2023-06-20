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На «Госуслугах» начался приём документов в вузы

Короткая ссылка
Подача заявлений в вузы без личного посещения началась на портале «Госуслуги».
На «Госуслугах» начался приём документов в вузы
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«На «Госуслугах» начался приём документов в вузы. Заявление можно подать в пять любых вузов страны, до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», — отмечается в сообщении Минцифры в Telegram.

Подать заявление можно на любые формы обучения. В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза.

В середине февраля Минцифры сообщило о новом сервисе «Подтверждённое фото» в мобильном приложении «Госуслуги», с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца.

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