Подача заявлений в вузы без личного посещения началась на портале «Госуслуги».

«На «Госуслугах» начался приём документов в вузы. Заявление можно подать в пять любых вузов страны, до пяти специальностей в каждом. Без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», — отмечается в сообщении Минцифры в Telegram.

Подать заявление можно на любые формы обучения. В этом году к сервису уже подключены 1022 вуза.

В середине февраля Минцифры сообщило о новом сервисе «Подтверждённое фото» в мобильном приложении «Госуслуги», с помощью которого в личном кабинете портала можно хранить фотографию загранпаспорта нового образца.