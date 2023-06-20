IT-специалист Сидоров: мошенники могут получить доступ к личным данным через Wi-Fi

IT-специалист, генеральный директор компании ProControl Станислав Сидоров предупредил, что мошенники могут следить за человеком и заполучить его личные данные посредством Wi-Fi.

Риск кражи личной информации возрастает в зонах бесплатного Wi-Fi, поделился эксперт с URA.RU.

По его словам, такое возможно в нескольких случаях. Если человек использует незашифрованное подключение (http вместо https), отправленные или полученные данные — пароли, финансовую и личную информацию — может прочитать кто угодно, находящийся в той же сети.

Помимо этого, мошенники могут создавать клоны безопасных точек Wi-Fi с названием, похожим на название реальной сети, например в кафе или отеле.

«Если вы к ней подключитесь, злоумышленник может украсть все отправляемые и получаемые вами данные», — предупредил Сидоров.

Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Известиями» предупредил россиян о новом виде мошенничества с «Госуслугами», из-за которого граждане рискуют лишиться не только средств, но и квартиры.