IT-специалист Сидоров: мошенники могут получить доступ к личным данным через Wi-Fi
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Риск кражи личной информации возрастает в зонах бесплатного Wi-Fi, поделился эксперт с URA.RU.
По его словам, такое возможно в нескольких случаях. Если человек использует незашифрованное подключение (http вместо https), отправленные или полученные данные — пароли, финансовую и личную информацию — может прочитать кто угодно, находящийся в той же сети.
Помимо этого, мошенники могут создавать клоны безопасных точек Wi-Fi с названием, похожим на название реальной сети, например в кафе или отеле.
«Если вы к ней подключитесь, злоумышленник может украсть все отправляемые и получаемые вами данные», — предупредил Сидоров.
Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с «Известиями» предупредил россиян о новом виде мошенничества с «Госуслугами», из-за которого граждане рискуют лишиться не только средств, но и квартиры.