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Воробьёв назвал сроки завершения ремонта ряда ключевых дорог в Подмосковье

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ремонте и реконструкции ряда ключевых дорог в регионе.
Воробьёв назвал сроки завершения ремонта ряда ключевых дорог в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«У нас два заметных изменения. До 1 июля станет удобнее дорога на улице Туполева. Изменения почувствуют и те, кто ездит в Раменское. А до конца года мы должны закончить федеральную трассу М-5 «Урал», — заявил Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, до конца года в Люберцах будет выполнен первый этап реконструкции Октябрьского проспекта.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о ходе строительства двух участков МСД.

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