Воробьёв назвал сроки завершения ремонта ряда ключевых дорог в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1».
«У нас два заметных изменения. До 1 июля станет удобнее дорога на улице Туполева. Изменения почувствуют и те, кто ездит в Раменское. А до конца года мы должны закончить федеральную трассу М-5 «Урал», — заявил Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
По его словам, до конца года в Люберцах будет выполнен первый этап реконструкции Октябрьского проспекта.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о ходе строительства двух участков МСД.