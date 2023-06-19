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Юрист Хаминский: из-за новой схемы мошенничества на «Госуслугах» можно лишиться жилья

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Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил россиян о новом виде мошенничества с «Госуслугами», из-за которого граждане рискуют лишиться не только средств, но и квартиры.
Юрист Хаминский: из-за новой схемы мошенничества на «Госуслугах» можно лишиться жилья
  • РИА Новости

Человек получает звонок от якобы сотрудника Центрального государственного архива, который сообщает, что готов выслать некие запрошенные на его имя документы, и просит продиктовать код уведомления из смс, рассказал специалист «Известиям».

На самом деле мошенники с помощью кода получают доступ к личному кабинету жертвы на «Госуслугах», сказал юрист.

Далее, по его словам, они меняют в личных данных номер телефона и e-mail для уведомлений и могут от имени жертвы совершать любые сделки, вплоть до отчуждения квартир.

«Нужно взять себе за правило не верить никаким телефонным звонкам от незнакомых людей, как бы они ни представлялись и что бы ни обещали. Потому что в большинстве случаев за такими звонками будут стоять мошенники», — подытожил Хаминский.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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