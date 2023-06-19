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В Хабаровском крае сократят срок выдачи разрешения на строительство

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В Хабаровском крае сократят сроки получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию до пяти рабочих дней. Ранее процесс занимал порядка 30 дней.
В Хабаровском крае сократят срок выдачи разрешения на строительство
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на заявление краевого Минстроя.

«У нас сокращены сроки на получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию с десяти до пяти рабочих дней, на получение градостроительного плана земельного участка с 30 до 11 рабочих дней. Государственная экспертиза проектной документации ускорена с 90 дней до 42 рабочих дней, а для жилых объектов — до 20 рабочих дней. Публичные слушанья по градостроительной документации сокращены с 90 дней до 30 дней», — сообщили в региональном Минстрое.

Теперь жители края смогут получить 13 важных услуг в сфере строительства через Единый портал госуслуг и региональный портал «Услуги 27». Это значительно упростит процесс получения необходимых документов и сэкономит время.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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