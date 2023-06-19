Татарстан получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на комплексное развитие сёл

Татарстан получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на проекты по комплексному развитию сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт правительства.

«На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов», — отмечается в сообщении.

Средства получат 33 региона. Татарстану направят более 1,3 млрд рублей в 2023 году, почти 1,2 млрд — в 2024 году.

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