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Татарстан получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на комплексное развитие сёл

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Татарстан получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на проекты по комплексному развитию сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Татарстан получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на комплексное развитие сёл
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сайт правительства.

«На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов», — отмечается в сообщении.

Средства получат 33 региона. Татарстану направят более 1,3 млрд рублей в 2023 году, почти 1,2 млрд — в 2024 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве к концу года завершат строительство промтехнопарка «Крекшино».

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