Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Калужская область заключила соглашения на 76 млрд рублей в рамках ПМЭФ

Короткая ссылка
Калужская область заключила соглашения на общую сумму более 76 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Калужская область заключила соглашения на 76 млрд рублей в рамках ПМЭФ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Как отметил губернатор Владислав Шапша, регион за год подписал договоры с партнёрами из Китая, Индии, стран Азии и Африки.

По итогам ПМЭФ область заключила 23 соглашения, 14 из которых являются инвестиционными.

Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить