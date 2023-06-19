Калужская область заключила соглашения на 76 млрд рублей в рамках ПМЭФ

Калужская область заключила соглашения на общую сумму более 76 млрд рублей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Как отметил губернатор Владислав Шапша, регион за год подписал договоры с партнёрами из Китая, Индии, стран Азии и Африки.

По итогам ПМЭФ область заключила 23 соглашения, 14 из которых являются инвестиционными.

Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».