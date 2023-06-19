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Мурманская область подписала 20 соглашений на ПМЭФ

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Мурманская область подписала около 20 соглашений во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Мурманская область подписала 20 соглашений на ПМЭФ
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Порядка 20 соглашений для Мурманской области подписано на ПМЭФ. Теперь приступаем к их реализации», — заявил губернатор Андрей Чибис.

В частности, заключено соглашение с «Газпромом». Также подписаны соглашения о социально-экономическом развитии инфраструктуры Мурманска, Ловозёрского района и города Полярные Зори.

Ранее ФАН передавало, что на Петербургском международном экономическом форуме власти Рязанской области подписали соглашение о взаимодействии с фондом поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

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