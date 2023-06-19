В Подмосковье перевели в онлайн услугу по получению земли для строительства дорог

В Московской области перевели в онлайн ещё одну услугу — предоставление земли для строительства дорог.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Для получения услуги нужно перейти на региональном портале в раздел «Земля и стройка».

«Благодаря переводу услуги в электронный вид получить бесплатную землю для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов можно ещё проще и удобнее», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.