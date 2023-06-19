Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Подмосковье перевели в онлайн услугу по получению земли для строительства дорог

Короткая ссылка
В Московской области перевели в онлайн ещё одну услугу — предоставление земли для строительства дорог.
В Подмосковье перевели в онлайн услугу по получению земли для строительства дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Для получения услуги нужно перейти на региональном портале в раздел «Земля и стройка».

«Благодаря переводу услуги в электронный вид получить бесплатную землю для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов можно ещё проще и удобнее», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить