В Подмосковье перевели в онлайн услугу по получению земли для строительства дорог
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Для получения услуги нужно перейти на региональном портале в раздел «Земля и стройка».
«Благодаря переводу услуги в электронный вид получить бесплатную землю для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов можно ещё проще и удобнее», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.