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Инвестиции в основной капитал Москвы увеличились в 2,4 раза за пять лет

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Инвестиции в основной капитал Москвы за пять лет увеличились в 2,4 раза, заявил заммэра Владимир Ефимов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Инвестиции в основной капитал Москвы увеличились в 2,4 раза за пять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, с 2018 по 2022 год вложения в столичную экономику составили около 20,4 трлн рублей. Средства направлены на развитие транспорта, строительства, обрабатывающих производств, а также в научную и ИТ-сферу.

«В прошлом году вложения столичных инвесторов в экономику города составили около шести триллионов рублей, что на 2,2% больше, чем в 2021 году», — сказал заммэра.

Ранее ФАН сообщало, что Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата.

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