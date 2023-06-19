В Удмуртии возбуждено уголовное дело из-за гибели подростка на реке
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.
Следователи предполагают, что причиной смерти несовершеннолетнего молодого человека стало утопление.
Уточняется, что в настоящее время проводится допрос свидетелей, назначена судмедэкспертиза.
«Следственное управление обращает внимание и предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности детей при их пребывании в воде», — заявили следователи.
В конце мая сайт Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России сообщил, что в Слободо-Туринском районе Свердловской области нашли тело пропавшей 15-летней девочки.