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В России выросло число связанных с СВО мошеннических схем

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Сервис журналистских запросов Pressfeed провёл исследование, чтобы выяснить, с какими видами мошеннических атак россияне чаще всего сталкивались в 2023 году.
В России выросло число связанных с СВО мошеннических схем
  • Gettyimages.ru

Анализ провели на основе запросов журналистов на экспертные комментарии по данной теме, пишет «Газета.Ru».

Большая часть новых видов мошенничества связана с началом спецоперации и сопутствующими законодательными нововведениями. Мошенники выдают себя за работников банков, в том числе попавших под санкции, полицейских или сотрудников ФСБ.

«Мы можем наблюдать рост общественного внимания к теме мошенничества с января по июнь 2023 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и особый фокус на новых мошеннических схемах, которых в 2023 году появилось рекордно больше, чем в предыдущие несколько лет», — прокомментировала заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

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