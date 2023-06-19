Глава Москомархитектуры Княжевская: на востоке Москвы появится новая трамвайная линия

Власти Москвы сообщили о планах по созданию новой трамвайной линии в ВАО, она пройдёт от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, её появление позволит улучшить условия транспортного обслуживания в районе Ивановское и перераспределить потоки движения.

По маршруту следования будут организованы пять остановочных пунктов, конечная станция и разворотное кольцо. Общая протяжённость линии составит 3,5 км.

«Трамвай — современный и экологичный вид транспорта. За последние несколько лет мы инициировали строительство сразу нескольких новых линий, которые интегрируются в созданную ранее инфраструктуру, дополняют и развивают её», — подчеркнула Княжевская.

Запланированную линию интегрируют в существующую трамвайную сеть Москвы.

Также предусматривается благоустройство, озеленение, установка светофоров и организация пешеходных переходов. Проект разработан в Институте Генплана Москвы.

«В прошлом году был утверждён проект трамвайной линии на улице Сергия Радонежского. Этого соединения не хватало, чтобы связать отдалённые районы с центром города. Планы по строительству трамвайной линии вдоль шоссе Энтузиастов логично продолжают это решение и помогают улучшить транспортное обслуживание ещё большего количества жителей», — заявил Игорь Бахирев, заместитель директора Института Генплана Москвы.