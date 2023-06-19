В Москве разработали четыре новых лазерных станка

Московская компания «Лассард» представила четыре новых лазерных станка.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

«Теперь продуктовая линейка компании включает 25 видов изделий. В год планируется производить более 400 единиц оборудования», — добавил он.

Отмечается, что новые станки предназначены для удаления ржавчины и загрязнений с больших листовых материалов, для обработки труб и керамики, а также для лазерной гравировки.

Генеральный директор предприятия Олег Нефёдов уточнил, что расширить ассортимент удалось благодаря увеличению площади производства после перемещения компании на территорию ОЭЗ «Технополис Москва».

«Благодаря широкой товарной линейке и разработкам, которые не имеют аналогов в мире, компания сегодня на 100% удовлетворяет потребности отечественного рынка в лазерном оборудовании», — прокомментировал Нефёдов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Марии Багреевой сообщила, что свыше 1,7 тыс. работников столичных предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» прошли обучение по внедрению методики бережливого производства с начала 2023 года.