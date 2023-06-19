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Собянин сообщил о скором запуске МЦД-4

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что западный радиус четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) почти готов к запуску. Завершающие работы ведутся на станции «Солнечная».
Собянин сообщил о скором запуске МЦД-4
  • РИА Новости

Об этом информирует «Москва 24».

«На «Солнечной» частично меняем плиты перекрытий на платформах и покрытие, красим навесы, устанавливаем динамические табло, стойки SOS и громкоговорители, укладываем тактильную плитку для удобства слабовидящих», — сообщил мэр в своём Telegram-канале.

На Калужском направлении были открыты такие станции, как «Очаково», «Минская», «Лесной Городок», «Переделкино», «Мещерская», «Толстопальцево», «Аминьевская», «Матвеевская» и др.

По его словам, западный радиус МЦД-4 стал первым железнодорожным направлением с обновлённой инфраструктурой.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

 

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