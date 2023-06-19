В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в Севастополе, где огонь перекинулся с загоревшегося мусора на гаражи.

Об этом ГУ МЧС по городу написало в Telegram.

«В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на открытой территории произошло возгорание мусора с переходом огня на рядом стоящие гаражи.

На данный момент продолжается разбор и проливка конструкций.

Днём ранее в результате пожара в частном доме в Татарстане погибли семь человек.

Также 18 июня в Брянске произошёл пожар на стройплощадке военного госпиталя.