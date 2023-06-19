В Севастополе при пожаре в гаражах погибли два человека
Об этом ГУ МЧС по городу написало в Telegram.
«В ходе разбора конструкций в одном из гаражей были обнаружены тела двух пострадавших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытой территории произошло возгорание мусора с переходом огня на рядом стоящие гаражи.
На данный момент продолжается разбор и проливка конструкций.
Днём ранее в результате пожара в частном доме в Татарстане погибли семь человек.
Также 18 июня в Брянске произошёл пожар на стройплощадке военного госпиталя.