Команда военкора RT Горшенина доставила жителям Шебекина партию гуманитарной помощи

Команда военкора RT Валентина Горшенина доставила гуманитарную помощь пожилым жителям Шебекина в пансионат «Белогорье».

Отмечается, что в данный момент в пансионате размещаются 260 человек, 30 из которых — из Шебекина и Шебекинского района Белгородской области.

Ранее корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури рассказал об обстановке в Шебекине Белгородской области.