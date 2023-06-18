Команда военкора RT Горшенина доставила жителям Шебекина партию гуманитарной помощи
Команда военкора RT Валентина Горшенина доставила гуманитарную помощь пожилым жителям Шебекина в пансионат «Белогорье».
- РИА Новости
Отмечается, что в данный момент в пансионате размещаются 260 человек, 30 из которых — из Шебекина и Шебекинского района Белгородской области.
Ранее корреспондент RT Arabic Максим аль-Тури рассказал об обстановке в Шебекине Белгородской области.
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