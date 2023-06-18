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Курский губернатор Старовойт: два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Глушково

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два человека пострадали при обстреле посёлка Глушково со стороны Вооружённых сил Украины.
Курский губернатор Старовойт: два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Глушково
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, в посёлке зафиксировали более 16 прилётов.

«Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили дома и несколько магазинов.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли три населённых пункта в Глушковском районе.

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