Курский губернатор Старовойт: два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Глушково

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что два человека пострадали при обстреле посёлка Глушково со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, в посёлке зафиксировали более 16 прилётов.

«Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили дома и несколько магазинов.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли три населённых пункта в Глушковском районе.