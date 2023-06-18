Курский губернатор Старовойт: два человека пострадали при обстреле ВСУ посёлка Глушково
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, в посёлке зафиксировали более 16 прилётов.
«Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате атаки повреждения получили дома и несколько магазинов.
Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли три населённых пункта в Глушковском районе.