Число погибших при пожаре в частном доме в Татарстане возросло до семи
Число погибших в результате пожара в частном доме в деревне Саитово в Татарстане возросло до семи человек.
- РИА Новости
«Обнаружено тело седьмого погибшего (ребëнок)», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России.
Ранее в ведомстве сообщали о шести жертвах пожара.
Уточняется, что в доме проживали восемь человек, из них четверо — дети.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен