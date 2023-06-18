Число погибших при пожаре в частном доме в Татарстане возросло до семи

Число погибших в результате пожара в частном доме в деревне Саитово в Татарстане возросло до семи человек.

РИА Новости

«Обнаружено тело седьмого погибшего (ребëнок)», — говорится в сообщении регионального управления МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали о шести жертвах пожара. Уточняется, что в доме проживали восемь человек, из них четверо — дети.