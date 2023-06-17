Балицкий: Запорожская область на ПМЭФ заключила более 40 соглашений на 64,4 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Запорожская область заключила более 40 соглашений, переняла опыт других регионов России», — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Балицкого, договоры заключены с инвесторами из логистической, промышленной и нефтегазовой отраслей, сфер агропромышленного комплекса и туризма.
Он добавил: подписано инвестиционных соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей.
Ранее советник российского президента Антон Кобяков сообщил, что на ПМЭФ заключили более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей.