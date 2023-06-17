Балицкий: Запорожская область на ПМЭФ заключила более 40 соглашений на 64,4 млрд рублей

Запорожская область подписала более 40 соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей на площадке ПМЭФ.

Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Запорожская область заключила более 40 соглашений, переняла опыт других регионов России», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Балицкого, договоры заключены с инвесторами из логистической, промышленной и нефтегазовой отраслей, сфер агропромышленного комплекса и туризма.

Он добавил: подписано инвестиционных соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей.

Ранее советник российского президента Антон Кобяков сообщил, что на ПМЭФ заключили более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей.