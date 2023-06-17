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Балицкий: Запорожская область на ПМЭФ заключила более 40 соглашений на 64,4 млрд рублей

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Запорожская область подписала более 40 соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей на площадке ПМЭФ.
Балицкий: Запорожская область на ПМЭФ заключила более 40 соглашений на 64,4 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Запорожская область заключила более 40 соглашений, переняла опыт других регионов России», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Балицкого, договоры заключены с инвесторами из логистической, промышленной и нефтегазовой отраслей, сфер агропромышленного комплекса и туризма.

Он добавил: подписано инвестиционных соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей.

Ранее советник российского президента Антон Кобяков сообщил, что на ПМЭФ заключили более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд рублей.

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