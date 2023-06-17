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Леонтьев: в Новой Каховке после разрушения ГЭС повреждено более 90 домов

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что полностью разрушенными после ЧП на Каховской ГЭС считаются более 90 домов в городе.
Леонтьев: в Новой Каховке после разрушения ГЭС повреждено более 90 домов
  • РИА Новости

Как передаёт его слова ТАСС, на данный момент уже более 90 домов частного сектора разрушено и не подлежат восстановлению. Причём эта цифра неокончательная.

«Многие дома строились в послевоенное время, соответственно, не из самых крепких материалов», — добавил Леонтьев.

Он отметил, что городской округ ожидают проблемы с водоснабжением, и местные власти активно дезинфицируют осушенные ранее здания.

Кроме того, скоро начнётся вакцинирование скота.

12 июня Леонтьев заявил, что наводнение привело к разрушению одноэтажных домов старой постройки в Новой Каховке.

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