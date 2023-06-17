Леонтьев: в Новой Каховке после разрушения ГЭС повреждено более 90 домов
- РИА Новости
Как передаёт его слова ТАСС, на данный момент уже более 90 домов частного сектора разрушено и не подлежат восстановлению. Причём эта цифра неокончательная.
«Многие дома строились в послевоенное время, соответственно, не из самых крепких материалов», — добавил Леонтьев.
Он отметил, что городской округ ожидают проблемы с водоснабжением, и местные власти активно дезинфицируют осушенные ранее здания.
Кроме того, скоро начнётся вакцинирование скота.
12 июня Леонтьев заявил, что наводнение привело к разрушению одноэтажных домов старой постройки в Новой Каховке.