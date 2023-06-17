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В Приангарье задержали подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене

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В Иркутской области задержан подозреваемый по делу о столкновении танкеров на реке Лене, где произошёл разлив топлива.
В Приангарье задержали подозреваемого по делу о столкновении танкеров на реке Лене
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Следователями Восточного МСУТ СК России задержан подозреваемый по факту происшествия на реке Лене», — говорится в сообщении.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.

После этого в Киренском районе области был введён режим чрезвычайной ситуации.

В акваторию реки могло попасть от 60 до 90 т бензина АИ-92.

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