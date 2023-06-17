Пожар в Белгороде произошёл из-за нарушения безопасности при работах
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Пожар не затронул квартиры — по предварительным данным повреждений в них нет. Пострадало техническое помещение», — говорится в сообщении.
Демидов отметил, что всем жителям предложили временное размещение в гостинице.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара.
Позже поступила информация, что пожар был ликвидирован.