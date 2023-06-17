Пожар в Белгороде произошёл из-за нарушения безопасности при работах

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что предварительной причиной пожара на крыше многоэтажного дома в центре Белгорода является нарушение правил безопасности при производстве работ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Пожар не затронул квартиры — по предварительным данным повреждений в них нет. Пострадало техническое помещение», — говорится в сообщении.

Демидов отметил, что всем жителям предложили временное размещение в гостинице.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде горит кровля жилого дома в районе Свято-Троицкого бульвара.

Позже поступила информация, что пожар был ликвидирован.