Глава сельской администрации: купавшегося в чане с молоком мужчину уволили после появления видео в сети

Глава администрации Сусатского сельского поселения Ростовской области Андрей Денисов рассказал, что купавшегося в чане с молоком мужчину уволили с должности инспектора отдела муниципального фонда после появления видео инцидента в сети.

«О видео я узнал так же, как все, — из социальных сетей, мне его прислали на телефон. При просмотре одна реакция — стыд. Максим Маслаков работает в администрации инспектором отдела муниципального фонда, проще говоря, разнорабочий. Вернее, работал... Потому что после случившегося я его уволил. Я спрашивал его, зачем он это сделал. Ответ дословно был такой: «Виноват. Признаю, я исправлюсь», — сказал Денисов.



Как стало известно RT, до работы в администрации Маслаков был участковым. Руководство отзывалось о нём хорошо. В 2019 году он принимал участие в профессиональном конкурсе «Народный участковый» и дошёл до второго этапа. В полиции Маслаков дослужился до майора и ушёл, выйдя на пенсию.



Второй герой интернет-ролика — фермер Дмитрий Ганженко — оказался казаком. Глава поселения Андрей Денисов, также являющийся атаманом местного казачьего общества, рассказал, что поступок Ганженко будет рассматривать местный казачий сход.

Ранее в сети появилось видео с двумя мужчинами, искупавшимися в чане с молоком.