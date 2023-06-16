Депутат Госдумы Хамзаев выступил против комнат для курения в российских аэропортах

Депутат Госдумы и глава общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил против наличия комнат для курения в российских аэропортах.

«Надо закрыть эти курилки. Я против любой формы курилок. Считаю, что это неправильно, это как отстойники», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Депутат призвал вкладывать деньги не в создание комнат для курения на территории аэропортов, а в программы помощи для тех, кто хочет бросить курить.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, в пресс-центре НСН заявил, что сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины.