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Депутат Госдумы Хамзаев выступил против комнат для курения в российских аэропортах

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Депутат Госдумы и глава общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил против наличия комнат для курения в российских аэропортах.
Депутат Госдумы Хамзаев выступил против комнат для курения в российских аэропортах
  • РИА Новости

«Надо закрыть эти курилки. Я против любой формы курилок. Считаю, что это неправильно, это как отстойники», — сказал депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Депутат призвал вкладывать деньги не в создание комнат для курения на территории аэропортов, а в программы помощи для тех, кто хочет бросить курить.

Ранее заслуженный врач России Геннадий Онищенко, врач-эпидемиолог, академик РАН, в пресс-центре НСН заявил, что сегодня зачастую женщины курят больше, чем мужчины.

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