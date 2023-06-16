В Крыму будут судить 18-летнего жителя по обвинению в мошенничестве

Прокуратура Крыма направила в суд материалы уголовного дела в отношении 18-летнего жителя, которого обвиняют в обмане пожилых людей на сумму более 2 млн рублей.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на прокуратуру Крыма.

По версии следователей, обвиняемый выполнял роль «курьера» в группе телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, сообщая им заведомо ложную информацию о том, что их родственники стали виновниками ДТП, и убеждая передать им деньги для урегулирования вопроса с пострадавшей стороной.

Общая сумма причинённого материального ущерба превышает 2 млн рублей.

Ранее сайт Newinform сообщал, что на Сахалине мошенники обманным путём завладели 20 млн рублей выплат на жильё для льготных категорий граждан.