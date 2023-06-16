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Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного бизнеса

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ предложил расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса.

«Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента — это три, четыре звезды», — сказал российский лидер.

Он также заявил о необходимости включить в эту программу строительство парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в беседе с НСН рассказала, что самыми популярными туристическими направлениями для россиян на летний период стали Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград.

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