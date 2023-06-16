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Путин: Россия не закрывает двери для иностранных производителей

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Российский президент Владимир Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что Россия не закрывает двери для иностранных производителей, если они захотят вернуться.

«Если иностранные производители захотят вновь вернуться, прийти на наш рынок, а такие разговоры мы слышим всё чаще и чаще, мы двери ни для кого не закрываем», — сказал он.

Путин подчеркнул, что в России никто не боится конкуренции. 

Также он заявил, что для иностранных производителей будут создавать необходимые условия работы.

«Но особенности поведения некоторых из этих партнёров на будущее, безусловно, для себя учтём, и во главу угла, конечно, всегда будем ставить интересы нашего — отечественного — бизнеса», — сказал президент.

Он добавил, что те иностранные компании, которые остались работать на российском рынке, тоже рассматриваются Россией как отечественные.

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