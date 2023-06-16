Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата

По данным Агентства стратегических инициатив, которые оно представило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Москва занимает лидирующие позиции в рейтинге российских субъектов по состоянию инвестиционного климата.

Об этом сообщает ФАН.

Столица становится лидером рейтинга пятый год подряд.

Также в топ субъектов вошла Республика Татарстан, занявшая второе место. Третье место разделили три области — Московская, Тюменская и Нижегородская.

Четвёртое место делят Тульская и Сахалинская области и Республика Башкортостан. На пятом месте — Красноярский край и Новгородская область.

Санкт-Петербург расположился на шестом месте, разделив его с Чеченской Республикой.

Ранее «Известия» сообщали, что, согласно итогам исследования сервиса «Работа.ру» и «ЮMoney», Москва, по мнению большого числа опрошенных, лидирует среди прочих российских городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.