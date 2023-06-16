Москва возглавила рейтинг среди регионов по состоянию инвестиционного климата
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Об этом сообщает ФАН.
Столица становится лидером рейтинга пятый год подряд.
Также в топ субъектов вошла Республика Татарстан, занявшая второе место. Третье место разделили три области — Московская, Тюменская и Нижегородская.
Четвёртое место делят Тульская и Сахалинская области и Республика Башкортостан. На пятом месте — Красноярский край и Новгородская область.
Санкт-Петербург расположился на шестом месте, разделив его с Чеченской Республикой.
Ранее «Известия» сообщали, что, согласно итогам исследования сервиса «Работа.ру» и «ЮMoney», Москва, по мнению большого числа опрошенных, лидирует среди прочих российских городов по уровню комфортной жизни для молодёжи.