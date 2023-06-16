Ведущий свадеб Романовский рассказал о моде на камерные торжества в Москве

Ведущий свадеб Алексей Романовский рассказал, что в столице молодожёны стали предпочитать отмечать торжество в кругу близких людей до 35 человек.

«Сейчас популярны камерные свадьбы до 25—35 гостей в уютном месте — в лофте или небольшом ресторанчике, где уклон на пару и гостей. На таких свадьбах рассказываются разные истории, которые связывают гостей с этой парой», — заметил Романовский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, всё меньше пар включают конкурсы в программу мероприятия.

Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман в беседе с НСН также заявила, что после пандемии коронавируса концепция свадеб изменилась: пары приглашают меньше гостей, а сами торжества стали камерными.