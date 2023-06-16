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Приморье посетили 470 тысяч туристов в I квартале

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Глава агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский заявил, что с января по март регион посетили 470 тыс. туристов, среди них 7 тыс. — граждане других стран.
Приморье посетили 470 тысяч туристов в I квартале
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«За первые месяцы 2022 года в Приморье побывали около 226 тыс. гостей — это в два раза меньше количества туристов, которых мы приняли за аналогичный период этого года», — отметил глава ведомства.

По его словам, иностранный поток увеличился уже на 30% в сравнении с I кварталом прошлого года благодаря открытию китайского направления.

В целом же Приморье опережает всю Россию по темпу прироста турпотока, подчеркнул Крепский.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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