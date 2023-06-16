Бочкарёв рассказал о ходе отделочных работ во втором вестибюле действующей станции «Авиамоторная» на БКЛ

Архитектурно-отделочные работы во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро выполнены более чем на три четверти, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В кассовом зале вестибюля №2 станции «Авиамоторная» пол уже уложен гранитом, завершается отделка гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей. Также близится к финишу отделка декоративными водоотводящими зонтами пешеходного перехода, связывающего второй вестибюль с платформенным участком станции БКЛ», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в новом вестибюле также активно ведётся устройство инженерных систем.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что смонтированы три эскалатора, соединяющие кассовый зал с подземным пешеходным переходом.

«Начат монтаж лифта для маломобильных групп населения. Продолжается укладка силовых и слаботочных кабелей, прокладка трубопроводов и воздуховодов», — отметил Кравцов.

Он напомнил, что строящийся вестибюль и подземный переход позволят пассажирам попасть на станцию «Авиамоторная» БКЛ со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления МЖД.