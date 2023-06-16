Песков: на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году принимаются беспрецедентные меры безопасности, так как враг действует нагло, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — сказал он.

16 июня на пленарном заседании форума планируется выступление президента России Владимира Путина и его коллеги из Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Владимир Путин во время выступления даст детализированную оценку российской экономике.

Политолог Дмитрий Саймс будет модератором заседания.