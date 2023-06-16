Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности

Короткая ссылка
На Петербургском международном экономическом форуме в этом году принимаются беспрецедентные меры безопасности, так как враг действует нагло, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности
  • РИА Новости

«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — сказал он.

16 июня на пленарном заседании форума планируется выступление президента России Владимира Путина и его коллеги из Алжира Абдельмаджида Теббуна.

Владимир Путин во время выступления даст детализированную оценку российской экономике.

Политолог Дмитрий Саймс будет модератором заседания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить