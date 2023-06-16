Песков: на ПМЭФ принимаются беспрецедентные меры безопасности
- РИА Новости
«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать, беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — сказал он.
16 июня на пленарном заседании форума планируется выступление президента России Владимира Путина и его коллеги из Алжира Абдельмаджида Теббуна.
Владимир Путин во время выступления даст детализированную оценку российской экономике.
Политолог Дмитрий Саймс будет модератором заседания.