Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на 310 млрд рублей на ПМЭФ

Короткая ссылка
На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил соглашения на 310 млрд рублей.
Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на 310 млрд рублей на ПМЭФ
  • РИА Новости

Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Глава региона подчеркнул, что санаторно-курортная область стала главным интересом инвесторов в Краснодарском крае. Он отметил, что инвестиционные соглашения важны для развития гостиничной и санаторно-курортной отрасли региона.

«На сегодняшний день Краснодарскому краю удалось заключить инвестиционные соглашения более чем на 310 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — заключил Кондратьев.

Также губернатор добавил, что в регионе развивают направления, позволяющие ему оставаться житницей, круглогодичным курортом и здравницей России.

Ранее НСН сообщила, что заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ анонсировал открытие более 30 высокотехнологических предприятий на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить