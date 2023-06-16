Краснодарский край заключил инвестиционные соглашения на 310 млрд рублей на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме Краснодарский край заключил соглашения на 310 млрд рублей.

Об этом сообщил сайт «Кубань 24» со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Глава региона подчеркнул, что санаторно-курортная область стала главным интересом инвесторов в Краснодарском крае. Он отметил, что инвестиционные соглашения важны для развития гостиничной и санаторно-курортной отрасли региона.

«На сегодняшний день Краснодарскому краю удалось заключить инвестиционные соглашения более чем на 310 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году», — заключил Кондратьев.

Также губернатор добавил, что в регионе развивают направления, позволяющие ему оставаться житницей, круглогодичным курортом и здравницей России.

Ранее НСН сообщила, что заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ анонсировал открытие более 30 высокотехнологических предприятий на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва».