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В Москве с 18 июня вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты

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В Москве с 18 июня вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты на всех видах транспорта. Данное решение принято на заседании Мосгордумы.
В Москве с 18 июня вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты
  • РИА Новости

«С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснётся всего городского транспорта», — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Штраф за безбилетный проезд составит 2 тыс. рублей вместо 1 тыс., а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 тыс. рублей вместо 2,5 тыс.

Ранее, как информировал НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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