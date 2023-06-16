В Москве с 18 июня вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты

В Москве с 18 июня вырастут штрафы за безбилетный проезд и использование чужой соцкарты на всех видах транспорта. Данное решение принято на заседании Мосгордумы.

РИА Новости

«С 18 июня повышаются штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты. Это коснётся всего городского транспорта», — говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Штраф за безбилетный проезд составит 2 тыс. рублей вместо 1 тыс., а штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. Ранее, как информировал НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.