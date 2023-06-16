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Танцевальные площадки откроются в парках Москвы

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В парковых зонах Москвы откроются площадки для танцев.
Танцевальные площадки откроются в парках Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт столичного мэра.

Все желающие смогут развить свои навыки на танцевальных площадках, которые будут находиться почти во всех парках города. Особенно знаковым для любителей танцев местом станет парк Горького, где профессиональные мастера хореографии познакомят всех желающих с танцевальными стилями 1940—1950-х годов, такими как рокабилли джайв, джиттербаг и стролл.

В парке искусств «Музеон» будут проводиться детские занятия по доминиканской бачате, а взрослые смогут попробовать себя в бальных танцах.

В парке «Сокольники» гости смогут выбрать из программы занятий различные танцевальные стили на любой вкус и возраст, а пенсионеры смогут участвовать в бесплатных танцевальных мероприятиях, таких как, например, дискотеки «Для тех, кому за...» и «Мелодии нашего двора».

Бонусом станут мастер-классы и просто танцевальные вечера на площадках под Андреевским мостом, в Саду имени Баумана, в музее-заповеднике «Царицыно» и в многих других парковых зонах Москвы.

Ранее НСН сообщило, что более 60 известных артистов примут участие в праздничном концерте по случаю выпускного вечера, который пройдёт в парке Горького 24 июня.

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