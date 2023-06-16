Депутат Тарбаев на ПМЭФ высказался за создание в России новых крупных авиахабов
- РИА Новости
Он отметил, что в России начинают формироваться большие хабы, но, к сожалению, их пока не так много, передаёт URA.RU.
«Таковыми можно в какой-то степени считать Новосибирск, Краснодар. Нам нужно, чтобы в уральской части был свой хаб, чтобы их становилось больше. Чтобы люди летали не только через Москву. Безусловно, межрегиональные перевозки надо поддерживать», — отметил Тарбаев.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.