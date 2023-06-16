Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Юрист Свечникова: в некоторых случаях за остекление балкона могут оштрафовать

Короткая ссылка
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, как не получить штраф за остекление балкона или замену окон.
Юрист Свечникова: в некоторых случаях за остекление балкона могут оштрафовать
  • РИА Новости

Граждане вправе заменять устаревшие окна и балконные двери на новые, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.

При этом в ряде регионов приняты специальные нормы, запрещающие что-либо менять в архитектуре дома.

«Необходимо учитывать, что внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законодательством субъекта России. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утверждёнными в регионе и городе проживания», — предупредила Свечникова.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить