Юрист Свечникова: в некоторых случаях за остекление балкона могут оштрафовать

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, как не получить штраф за остекление балкона или замену окон.

Граждане вправе заменять устаревшие окна и балконные двери на новые, а также устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление, сообщила эксперт в беседе с Life.ru.

При этом в ряде регионов приняты специальные нормы, запрещающие что-либо менять в архитектуре дома.

«Необходимо учитывать, что внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, может регулироваться муниципальными правовыми актами и законодательством субъекта России. Поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утверждёнными в регионе и городе проживания», — предупредила Свечникова.

Ранее первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с НСН заявил, что правом составлять протоколы за шум предложено наделить ТСЖ и управляющие компании.