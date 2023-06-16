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Число волонтёров в России к 2030 году может увеличиться до 14 млн

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В Минэкономразвития сообщили, что число волонтёров в России к 2030 году может вырасти до 14 млн. Прогноз основан на данных Росстата, согласно которым в 2021 году в стране насчитывалось 3,9 млн волонтёров.
Число волонтёров в России к 2030 году может увеличиться до 14 млн
  • РИА Новости

Если уровень господдержки волонтёрских проектов и программ останется прежним, то за семь лет число добровольцев увеличится до 11,4 млн человек. Если же государственное внимание к добровольческому движению усилится, то к 2030 году их число может составить уже почти 14 млн, сообщает «Российская газета».

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что численность волонтёров к 2030 году может даже превысить прогнозные показатели.

Только на платформе Dobro.ru 4,5 млн зарегистрированных волонтёров, а некоторые добровольцы сотрудничают без регистрации, подчеркнул он.

Ранее Лада Пикалова, доброволец волонтёрского центра «Прорыв» Волгоградского государственного университета, в беседе с газетой «Взгляд» рассказала о развитии добровольческого движения в России.

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