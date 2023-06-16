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В Удмуртии построят завод по производству постоянных магнитов

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В Глазове построят завод по производству магнитов для электромобилей и ветроэнергетики.
В Удмуртии построят завод по производству постоянных магнитов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

На ПМЭФ правительство Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом МеталлТех» подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционных проектов.

В рамках этого соглашения в Глазове планируется создать промышленный парк на 20 га, где будут производить постоянные редкоземельные магниты — важный компонент для создания электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок.

Завод станет первым для такого производства в России и призван укрепить национальный технологический суверенитет в этой высокотехнологичной отрасли. К 2028 году ежегодно планируется производить более 1 тыс. т магнитов на основе отечественного сырья.

«Мы планируем расширить рынки поставок редкоземельных магнитов, которые охватывают активно развивающиеся секторы российской экономики: от автомобилестроения до космической отрасли, от применения в электронике до создания мощных генераторов», — прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Проект также позволит предоставить более 200 новых рабочих мест в регионе.

Ранее НСН сообщили, что заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ анонсировал открытие более 30 высокотехнологических предприятий на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва».

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